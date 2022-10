Tierärztekammer BW: Tierarztkosten steigen um 25 Prozent

Wenn Hund, Katze oder Kaninchen krank sind und behandelt werden müssen, fallen bald höhere Kosten an. Ab dem 1. November gilt beim Tierarzt eine neue Gebührenordnung. Der Präsident der Tierärztekammer Baden-Württemberg, Thomas Steidl, hat an der Gebührenordnung mitgearbeitet. Er geht davon aus, "dass die Behandlungen um etwa 25 Prozent teurer werden." In SWR Aktuell rechtfertigt er die Erhöhung damit, dass die letzte Gebührenordnung aus dem Jahr 1990 stamme: "Wir haben seit über zwanzig Jahren den Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Damit sind der Tierschutz und auch die tierärztliche Versorgung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die man nicht nur auf den Schultern der Tierärzte abladen kann", so Steidl im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.