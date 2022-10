THW zu Ukraine-Hilfe: Strom-Generatoren dringend benötigt

Acht Monate Krieg in der Ukraine: Wichtige Infrastruktur wurde durch russische Raketen, Bomben oder Drohnen zerstört. Bis zu 40 Prozent der Kraftwerke produzieren wegen der Angriffe keinen Strom, Hochspannungsleitungen sind unterbrochen. Techniker in der Ukraine versuchen zumindest, die wichtigsten Teile der Infrastruktur am Laufen zu halten oder zu reparieren. "Stromerzeugung ist das, was man im Moment gar nicht genug kaufen kann", sagt Volker Strotmann in SWR Aktuell. Er leitet beim Technischen Hilfswerk (THW) die Abteilung "Einsatz".

Für die Planung der Nothilfe stehe das THW in engem Austausch mit dem ukrainischen Zivilschutz, dem Katastrophenschutz oder Wasser- und Stadtwerken, um herauszufinden, was am dringendsten gebraucht werde. Was benötigt wird und wie die Hilfe läuft, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Strotmann gesprochen.