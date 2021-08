per Mail teilen

In den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz geht die Suche nach Hochwasseropfern weiter. Menschen zu retten und zu helfen, stehe an erster Stelle, sagt Michael Walsdorf, Sprecher des THW-Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Bald könne man aber auch verstärkt Straßen räumen und andere Hindernisse beseitigen. Wie THW-Einheiten auch aus Baden-Württemberg dabei helfen, erzählt Walsdorf im SWR-Aktuell-Gespräch mit Andreas Böhnisch.