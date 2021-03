Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Thorsten Faas kommt es in Baden-Württemberg nach der Landtagswahl am Sonntag zu einem Wechsel in der Regierung. Eine Ampel auch in Baden-Württemberg und eine weitere Ampelregierung in Rheinland-Pfalz könnten Modellcharakter haben. Der Wahlkampf war am Ende überlagert von der Maskenaffäre. Das ging nach Ansicht von Faas vor allem zu Lasten der CDU.