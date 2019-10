per Mail teilen

Die Ära Trump hat's mit sich gebracht: das Gefühl, nichts mehr sei tabu. Manche Tabus wünschen wir uns vielleicht zurück. Oder lieber doch nicht?

Was ist ein Tabu und wozu braucht eine Gesellschaft welche? Ist ein Tabu immer etwas Negatives, oder können Tabus uns auch weiterbringen? SWR Aktuell beschäftigt sich mit Tabus in der Politik, im Sport und in der Kunst. Im Radio täglich zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr und jederzeit auf swraktuell.de – "Tabu", ein Thema, das viele Menschen beschäftigt:

Dauer 0:58 min Umfrage: Was ist tabu? SWR-Reporterin Alina Michel hat Stuttgarterinnen und Stuttgarter gefragt: Was ist tabu?

Was ist ein Tabu?

Der Begriff ist importiert. Er kam im 18. Jahrhundert nach Europa und hat hier große Wirkung gezeigt. "Tabu" beschreibt nämlich ein Konzept, das es schon gab, das aber noch keinen so eingängigen Namen hatte. Das und noch mehr ist nachzulesen in unserer kleinen Geschichte zum Begriff "Tabu".

Tabubrüche in der Politik?

Beschimpfungen und Beleidigungen sind in den letzten Jahren krasser geworden. Sie treten auch deutlich häufiger auf, berichtet Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen). Auch SWR-Hauptstadt-Korrespondent Alfred Schmit sieht es ähnlich: Was gestern noch tabu war, ist morgen schon salonfähig.

Tabubrüche auf der Bühne?

Anders als in den Sozialen Netzwerken ist der Tabubruch auf der Bühne durchaus erwünscht. Darüber macht sich die US-amerikanische Komikerin Gayle Tufts im SWR-Interview Gedanken. Sie wundert sich manchmal aber auch über ihr Publikum: Warum zum Beispiel kennt es beim Thema "Wechseljahre" plötzlich Tabus?

Tabus im Sport, im Alltag

Wir beschäftigen uns auch mit anderen Tabus: Homosexualität im Fußball oder im Alltag das Tabu einer psychischen Erkrankung. Im Laufe der Woche finden Sie dazu weitere Artikel der Themenwoche "Tabu" auf swraktuell.de.