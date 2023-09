Teurer, Seltener, Grüner - Wie fliegen wir in Zukunft?

Mit der Billig-Airline für zehn Euro nach Barcelona oder nur für ein paar Hundert nach New York - lange Zeit war der Flug in den Urlaub für viele Standard. Besonders nach der Corona-Zwangspause steigen viele wieder ins Flugzeug. Aber ewig wird das nicht so bleiben: Klimakrise, Energiepreiskrise und Lieferkettenprobleme machen Fliegen teuer. Wie sich die Branche verändern wird, darüber wird auch auf dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress debattiert. Mit dabei ist Luftfahrtexperte Gerald Wissel. Er ist sich im SWR Aktuell-Interview sicher: "Wir müssen auf jeden Fall mit höheren Flugpreisen rechnen. Das Thema Umweltschutz wird an Bedeutung gewinnen, was die Kosten in die Höhe treibt. Auch Lieferketten, Ersatzteile- und Personalmangel werden zum Problem." Welche technischen Entwicklungen die Luftfahrt in Zukunft revolutionieren werden und welche eher nicht, verrät der Experte im Interview mit Moderatorin Vanja Weingart.