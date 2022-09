per Mail teilen

Alles wird teurer - auch der Kauf von Autos. Das liegt allerdings nicht nur an der Inflation, so die Einschätzung des Duisburger Forschungsinstituts Center Automotive Research (CAR). Die Hersteller würden die Preise mit verdeckten und offenen Maßnahmen nach oben treiben. Wie sie das machen, hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel Ferdinand Dudenhöffer gefragt. Dudenhöffer war Professor für Automobilwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen und ist Leiter der CAR-Studie.