Teure Mietwagen im Urlaub – was nun?

Die Mietwagenpreise sind explodiert. Gerade in Urlaubsländern wie Spanien, Italien oder Kroatien kosten sie das Dreifache dessen, was noch vor der Corona-Pandemie verlangt worden ist. Youtuber Saidi Sulilatu vom Geld-Ratgeber Finanztip in SWR Aktuell: "Die Mietwagenfirmen mussten Fahrzeuge verkaufen, um nicht Pleite zu gehen. Jetzt ist der Automarkt leergefegt. Es gibt Lieferengpässe und Chipmangel." Was Urlauber tun können, um trotzdem einen bezahlbaren Wagen zu bekommen und worauf es beim Mietvertrag ankommt, darüber hat Youtuber Saidi Sulilatu mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesprochen.