Teuer bis unbezahlbar: Dynamic Pricing - der Algorithmus regelt den Preis

Wenn Konzertkarten zu ungewöhnlich hohen Preisen angeboten werden, kann das darauf hindeuten, dass ein Algorithmus am Werk ist. Je mehr Menschen auf ein Konzert wollen, desto teurer wird's. Für dieses Anpassen des Preises an die Umstände und Gegebenheiten gibt es den Fachausdruck "Dynamic Pricing", dynamische Preisgestaltung - und das ist in vielen Bereichen inzwischen üblich. Möglich machen dies eben die Algorithmen. Sie analysieren in Echtzeit die Nachfrage und passen die Preise ebenfalls in Echtzeit entsprechend an. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg darüber gesprochen, wie diese Algorithmen arbeiten. Ob man sie - wenigstens ein bisschen - austricksen kann, hören Sie im Gespräch.