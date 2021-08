per Mail teilen

Die Corona-Zahlen gehen gerade europaweit wieder hoch. Schuld daran ist die aggressive Delta-Variante. Dennoch sollen Urlaubsreisen so weit wie möglich zulässig sein. Um das Risiko, dass Urlauber das Virus nach Deutschland bringen, so gering wie möglich zu halten, will das Bundesgesundheitsministerium eine Ausweitung der Test-Pflichten bei der Einreise - egal aus welchem Gebiet Reisende zurückkommen.

Das sei grundsätzlich eine gute Idee, findet die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert. Wie sie dies begründet und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit die Maßnahme wirklich Sinn macht, erklärt Teichert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.