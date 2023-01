Testpflicht für China-Reisende? "Statt Amtsärzte lieber Virologen fragen"

Erst der knallharte Dauer-Lockdown, dann sein plötzliches Ende: China holt in der Corona-Pandemie gerade nach, was andere Länder schon hinter sich haben, mit Höchstständen an täglichen Neuinfektionen. Darum verlangen mittlerweile auch europäische Länder wie Spanien, Italien und Frankreich Corona-Tests von Reisenden aus China. Die Bundesregierung sieht davon ab. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann findet das richtig. Die Forderung der Amtsärzte nach einer Testpflicht beeindruckt ihn nicht: "Da sollte man lieber die Virologen und Infektiologen fragen." Warum er das globale Risiko durch die Corona-Welle in China aktuell für überschaubar hält, erklärt der Internist im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler.