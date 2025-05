Preis, Qualität, Schadstoffe und Co: Wie gut ist IKEA?

"Das total verrückte Möbelhaus" - so machte IKEA am Beginn seiner Karriere Werbung, mittlerweile ist IKEA Deutschlands Möbelhändler Nummer 1. Fast eine Million Deutsche besuchen jedes Jahr einen der mehr als 60 Standorte.

Wenn wir unsere Wohnung kurz durchscannen, dann finden wir sicherlich irgendwo ein Teil von IKEA und wenn es nur der obligatorische Beutel mit Teelichtern ist. Was schon zeigt, dass es nicht nur um Möbel geht. Martin Küstermann vom ARD Kompetenzcenter Verbraucher hat sich für SWR Marktcheck ausführlich mit IKEA beschäftigt. Dabei hat er herausgefunden, warum das Image des Möbelhauses so gut bei den Kunden zieht. Zum Erfolgsrezept von IKEA zähle natürlich der Preis. Da der Möbelriese viel produziere, habe er niedrigere Kosten und könne das an die Kunden weitergeben. Im Vergleich zu anderen Möbelhäusern schnitt IKEA preislich auch im SWR Marktcheck-Test gut ab. Das Marktcheck-Team hat auch untersucht, wie es zum Beispiel mit Schadstoffen in den Möbeln aussieht und ob IKEA auch andere Werbeversprechen einhält - zum Beispiel beim unkomplizierten Aufbau der Möbel. Auch darüber hat Martin Küstermann mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.