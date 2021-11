Terrorgruppe NSU: Experten fordern, weiter nach Unterstützern zu suchen

Heute vor zehn Jahren wurde die rechtsextreme Terrorzelle NSU enttarnt. Erst dann stellte die Polizei fest, dass es Neonazis waren, die neun Menschen mit ausländischen Wurzeln und eine Polizistin getötet hatten. Nach den Attentaten war jahrelang in die falsche Richtung ermittelt worden.

Rechtsextremismus-Experten fordern, dass auch heute die Hintergründe weiter aufgeklärt werden müssten. Dabei gehe es auch um die Frage, wer die Rechtsterroristen über die Jahre hinweg unterstützt habe, erklärte Judith Rahner von der Amadeu Antonio Stiftung im SWR:

"Beate Zschäpe ist rechtskräftig verurteilt worden. Die anderen beiden sind tot. Es gab noch drei, vier andere Verurteilungen, aber alles, was drumherum an Netzwerken den Leuten Unterschlupf gewährt hat, Waffen besorgt hat, Pässe besorgt hat, Krankenkassenkarten und so weiter und so fort: Das ist alles noch nicht zu Ende aufgearbeitet und vor allen Dingen auch nicht strafrechtlich gewürdigt worden."

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch betont Rahner außerdem, dass es auch aktuell eine "erhöhte Gefährdungslage" gebe.