Anschlag von Nizza: Wie wichtig ist eine Verurteilung der Terror-Helfer?

Sechseinhalb Jahre ist der Terroranschlag an der Uferpromenade in Nizza mittlerweile her - seither ist Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt und abgewählt worden, es gab eine Pandemie und den Beginn eines neuen Krieges in Europa. Vielen Menschen kommt der 14. Juli 2016 weit weg vor, als ein Mann mit einem LKW durch die feiernde Menschenmenge gefahren ist. An Frankreichs Nationalfeiertag sind damals 86 Menschen Opfer dieser Amok-Fahrt geworden. Nun soll das Urteil über acht Personen fallen, die mutmaßlich den Täter unterstützt haben. Den Täter selbst hat die Polizei erschossen. Warum aber ein Urteil der Justiz trotzdem wichtig ist, um die Vormacht des laizistischen Rechtsstaats Frankreich wiederherzustellen, erörtert Hélène Miard-Delacroix im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Sie ist Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Pariser Universität Sorbonne.