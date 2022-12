Telefonseelsorge: Weihnachten bedeutet viel Arbeit für die Ehrenamtlichen

An kaum einem Tag fühlen sich wohl so viele Menschen einsam, wie Heiligabend. Das bemerken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge jedes Jahr aufs Neue, wie Martina Rudolph-Zeller, die Leiterin der Telefonseelsorge Stuttgart in SWR Aktuell berichtet: "Bei uns melden sich vor allem die älteren Menschen und die jüngeren greifen zum Smartphone und schreiben uns per Chat. Es melden sich alle Altersklassen, die unter dem Gefühl der Einsamkeit leiden." Wer über die Weihnachtstage die Telefonseelsorge anruft, sollte sich darauf einstellen, dass er mehrmals wählen muss. "Wir tun alles Mögliche, um erreichbar zu sein. Die Ehrenamtlichen sind ganz aktiv dabei. Aber es kann schon mal sein, dass man nicht gleich durchkommt." Die Telefonate sind kostenlos und auf Wunsch anonym. Was die Anrufer erzählen und wie ihnen geholfen wird. Darüber hat Martina Rudolph-Zeller mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.