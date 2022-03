Telefon-Aktion „Callrussia.org“: Mit Millionen Menschen in Russland in Dialog treten

Die russische Propaganda über den Ukraine-Krieg gilt als massiv; unabhängige Berichterstattung wird unterdrückt. Dagegen gerichtet ist die Telefonaktion „Callrussia.org“, die unlängst in Litauen gestartet wurde. In einer öffentlichen Datenbank sind 40 Millionen Telefonnummern zugänglich, über die man Menschen in Russland erreichen und mit ihnen über den Krieg sprechen kann. "Es wird nicht versucht, die Leute zu beschimpfen oder deren Meinung zu ändern - Russia.org will wirklich einen Dialog führen. Das finde ich sehr sympathisch", meint die litauische Kultur-Managerin Rita Valiukonyte. Wie die angerufenen Menschen in Russland reagieren und wie die Stimmung in Litauen ist, hören Sie im Gespräch Valiukonytes mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.