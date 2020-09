per Mail teilen

Es war ein unübersichtliches Protest-Wochenende in Berlin. Auch vor Ort war es schwierig, ein eindeutiges Bild zu bekommen. So hat eine Teilnehmerin aus Baiersbronn den Tag erlebt.

Tina Caracciolo engagiert sich für die Initiative "Eltern stehen auf" und war mit ihrem Mann und den beiden Kindern am Wochenende in Berlin. Die Initiative wendet sich gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln für Kinder sowie eine "freie Impfentscheidung", wie sie es formuliert. Sie kooperiert mit Partnerorganisationen unter anderem, um Strafanzeigen gegen "Maskenpflicht ohne Grundlage, Nötigung und Diskriminierung" zu stellen, die nach Ansicht der Initiative "an vielen Schulen und Kindergärten Alltag geworden" seien.

Gegen Corona-Maßnahmen, aber nicht rechts

Mit Rechtsextremisten, die einen Umsturz wollen, will Tina Caracciolo aber nichts zu tun haben: "Wir sind nicht mit diesen Menschen gelaufen", sagte sie im SWR. "Ich habe sie nicht gesehen – ein Mal sind mir welche entgegen gekommen, die sind quasi von unserer Kundgebung weg gelaufen zum Reichstag und ich dachte schon: Puh, hoffentlich laufen die nicht mit uns, denn es will sie hier niemand."

Erst gegen Abend, als die Familie die Veranstaltung verlassen hat, wurde Tina Caracciolo klar, dass Rechtsextreme die Absperrungen vor dem Reichstagsgebäude überwunden hatten. "Kurz vorher habe ich über die 'Sozialen Medien' erfahren, dass das wohl passiert ist. Ich habe zunächst gehofft, dass das 'Fake News' sind und habe dem zunächst nicht so viel Glauben geschenkt, aber dann ist mit der Zeit natürlich klar geworden, dass das wahr war."

Mehrere Demonstrationen – schwer zu trennen

"Ich will mich ganz klar davon distanzieren", sagt Caracciolo mit Blick auf die schwarz-weiß-roten Flaggen auf der Treppe des Reichstagsgebäudes. "Ich möchte aber auch erwähnen, dass das tatsächlich einfach eine andere Demonstration war, die auch angemeldet und die zu keiner Zeit verboten war." Auch die Berliner Stadtverwaltung bestätigt, dass es nicht eine Großveranstaltung gab, die dort am Wochenende stattgefunden hat. Stattdessen gab es eine Vielzahl von zugelassenen Demonstrationen und Kundgebungen, die sich aber in den Straßen vermischt haben und schwer zu trennen waren. Für Tina Caracciolo war sie und ihre Familie Teil einer friedlichen Demonstration.

Ich fühle mich nicht davon angesprochen, weil wir sind nicht mit diesen Menschen gelaufen. Tina Caracciolo, Teilnehmerin bei der Corona-Demonstration in Berlin

Sie betont: "Das war eine andere Demonstration – wir waren an der Siegessäule und auf dem Stern zigtausende friedliche Demonstranten, die Abstandsregeln eingehalten haben, wo es keine einzige Ausschreitung gab, keine bösen Auseinandersetzungen mit der Polizei oder irgendetwas in dieser Art."

Kritik von der Amadeu Antonio Stiftung

Für andere Beobachterinnen und Beobachter hat sich das Bild ganz anders dargestellt: "Ich wohne hier in Mitte und ich habe das Geschehen der Demonstrationen hier direkt vor der Tür gehabt", sagt die Vorstandsvorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung Anetta Kahane im SWR. "Das Schlimme war, dass die Reichsflaggen sich unter die ganz normalen Leute gemischt haben – unter Russland-Fahnen, Amerika-Fahnen und alles mögliche. Die Leute haben sich gut verstanden. Es war sozusagen ein einziges Meer an Gemeinsamkeiten." Die Amadeu Antonio Stiftung will die Zivilgesellschaft stärken und richtet sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.

"Hoffnung" auf die nächste Demonstration?

Für Tina Caracciolo ist klar, dass sie weitermachen wird. Sie blickt nach vorne – auf das nächste Protest-Wochenende in Stuttgart: "Nächstes Mal wird es hoffentlich genau so sein, dass wir eine Demonstration haben und dort wird es keine Reichsflaggen und keine Rechten geben, genauso wie die letzten Male auch."