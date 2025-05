Teilhabe-Atlas für Kinder und Jugendliche: BW schneidet besser ab als RLP

per Mail teilen

In Berlin wurde heute der neue Teilhabe-Atlas für Kinder und Jugendliche vorgestellt. Die Studie gibt Auskunft darüber, wo in Deutschland die Kinder gut aufwachsen können, wo sie gute Chancen haben, und sinnvoll ihre Ausbildung und die Freizeit gestalten können. Erstellt haben diesen Atlas das Berlin-Institut für Bevölkerung und die Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, DKJS. Ausgewertet wurden Daten aus allen 400 Landkreisen und Städten, unter anderem zu Armut, Lebenserwartung und Schulabbruchquote.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck erklärt die DKJS-Expertin für Kinder- und Jugendbeteiligung, Peggy Eckert, welche Regionen von Rheinland-Pfalz noch Nachholbedarf haben, was die Voraussetzungen für ein gutes Aufwachsen angeht. Außerdem erläutert sie, wie sich junge Menschen ihre gesellschaftliche Teilhabe vorstellen.