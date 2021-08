per Mail teilen

Corona hat die Arbeitswelt verändert: Viele Menschen arbeiten im Homeoffice, und auch die, die noch wie früher in den Büros arbeiten, kommunizieren über den PC, per Videokonferenz oder Messenger. Das kann das Arbeiten erleichtern, wenn die entsprechenden Programme, die Tools, gut ausgewählt und eingerichtet sind. Warum das oft scheitert und was Unternehmen verbessern können, erklärt die Karriere- und Führungskräfte-Trainerin Stefanie Voss im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.