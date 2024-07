Taylor Swift verwandelt Gelsen- in "Swiftkirchen"

Von den deutschen Fans lang ersehnt: Ab heute ist Taylor Swift endlich in Deutschland: In Gelsenkirchen gibt der Superstar das erste Deutschland-Konzert, vor Hamburg und München. Über den Start der Tournee in Deutschland spricht SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Melanie Schönberger, sie ist Taylor-Swift-Kolumnistin bei der Wiener Wochenzeitung "Falter" und arbeitet für den ORF. Sie sagt: Die musikalische Vielfalt und der große Einfluss von Taylor Swift auch über soziale Medien sorgt für eine enorme Bindung zwischen den Fans und ihrem Star - und könnte im Lauf der kommenden Monate sogar Auswirkungen auf den Präsidentschaftswahlkampf in den USA haben.