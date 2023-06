Bleibt ein "geiler Job": Welche Änderungen Bob Blume gegen den Lehrermangel fordert

In Kindertagesstätten und Schulen fehlt jede Menge Personal – auf Kosten der Bildung der Kinder. Im Demokratieforum Hambacher Schloss haben Lehrer und Podcaster Bob Blume, die SPD-Bundestagsabgeordnete und Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal und Bildungsforscher Kai Maaz mit Michel Friedman genau darüber diskutiert. Einer der Gründe für die Probleme im Bildungssystem ist laut Rosenthal das fehlende Geld: "Wenn wir 100 Milliarden für die Bundeswehr haben, dann haben wir auch 100 Milliarden für Bildung." Nur was tun, wenn das Geld fehlt? Sollen Lehrer mehr arbeiten oder, wie es Lehrer Bob Blume scherzhaft vorschlägt, Yoga machen, wenn es ihnen zu viel wird? Neben Lehrern müssten auch andere Mitarbeiter an die Schulen geholt werden – zum Beispiel Psychologen oder Informatiker. Man müsse überlegen, "welche Fachkräfte wir an den Schulen auch brauchen", schlägt Blume vor.

Darüber, wie aussagekräftig Noten sind und warum es einen Aufschrei der Gesellschaft braucht, damit das Thema Bildung die richtige Priorität bekommt, diskutiert Moderator Michel Friedman mit seinen Gästen.