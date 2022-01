Tattoo-Verband: Tätowier-Farben-Verbot ist mittelfristige Katastrophe

In dieser Woche tritt die neue EU-Chemikalienverordnung zur Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe in Kraft. Die sogenannte REACH-Verordnung wird insbesondere die Tattoo-Branche hart treffen: demnach sind die meisten Tätowier-Farben ab sofort verboten. Der Vorsitzende des Bundesverbands Tattoo, Urban Slamal, spricht im Interview mit SWR Aktuell Radio von einer mittelfristigen Katastrophe. Es gebe zwar einige Farben im Bereich Schwarz, Grau und Weißtönen, die konform mit der neuen Verordnung seien, bei allem, was bunt gestochen würde, sehe es aber düster aus, so Slamal. Welche Auswirkungen dies für die Tattoo-Branche hat und wie es um die Entwicklung EU-konformer Farben steht, geht es ebenfalls im Interview.