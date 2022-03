Tankrabatt wegen hoher Spritpreise - ist das umsetzbar?

Die Spritpreise an den Tankstellen haben astronomische Höhen erreicht. Nicht wegen Lieferengpässen bei russischen Öllieferungen, sondern die Angst, es könnte zu diesen Engpässen kommen, treiben die Preise. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat deshalb vorgeschlagen, Benzin- und Dieselpreise zu deckeln. Die Autofahrerinnen und Autofahrer sollen möglicherweise an der Tankstelle 20 bis 40 Cent je Liter zurückbekommen. "Alles, was Momentan den Verbraucher nützt, ist gut", sagt Herbert W. Rabl, der Sprecher des Tankstellen-Interessenverbandes im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Allerdings habe man von der Ankündigung auch nur aus den Medien erfahren. Die Politik spreche nur mit den Mineralölgesellschaften, die Tankstellenpächter müssten das umsetzten, kritisiert Rabl. Ob die Lösung auch praktikabel und sinnvoll ist, darum geht es auch in dem SWR Aktuell-Gespräch.