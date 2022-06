In Deutschland gilt von nun an der Tankrabatt. Für drei Monate sinkt die Energiesteuer. Der Liter E10-Benzin soll dadurch um 35 Cent billiger werden, Diesel um 16 Cent. Das sind allerdings theoretische Werte, denn nicht an jeder Zapfsäule fließt schon verbilligtes Benzin und nicht überall wird die Ersparnis an den Kunden weitergegeben. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit Stephan Zieger gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Freier Tankstellen, kurz BFT.