Tank-Rabatt geht in Schlussrunde: ADAC hält Schlangen vor Tankstellen für möglich

Mit dem Monat August endet auch der Tank-Rabatt. Der ADAC hält es deshalb für denkbar, dass es in den letzten Tagen nochmal zu langen Schlangen an den Tankstellen kommen könnte: "Viele Autofahrerinnen und Autofahrer könnten die Chance noch nutzen wollen, weil sie annehmen, dass es ab 1. September gleich teurer wird", sagt ADAC-Sprecherin Katrin van Randenborgh in SWR Aktuell. Allerdings sei die Preisentwicklung eher schlecht vorhersehbar: "Es kann durchaus auch sein, dass der Preis vor dem 1. September steigt, weil die Nachfrage höher ist." Was der ADAC den Autofahrern rät, sagt Randenborgh im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.