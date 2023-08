Inzwischen ist es zwei Jahre her, dass die radikalislamischen Taliban in Afghanistan erneut die Macht übernommen haben. Seither schränken sie die Rechte der Frauen immer stärker ein. Wie geht es den Frauen im Land im Moment – und was könnte Deutschland tun, um ihnen zu helfen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Hila Latifi gesprochen. Die Aktivistin und Feministin ist in Kabul geboren und im Alter von 6 Jahren mit ihrer Familie vor den Taliban nach Deutschland geflohen.