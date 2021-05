per Mail teilen

Der 2. Mai ist jedes Jahr international der Tag des Lachens. In der Corona-Pandemie ist vielen Menschen derzeit natürlich überhaupt nicht nach Lachen zumute – im Gegenteil. Neben den Belastungen der Pandemie gibt es aber natürlich auch viele andere Dinge, die aufs Gemüt schlagen: kleine Pannen im Alltag, Ärger am Arbeitsplatz, Streit in der Familie. Wo Humor eine echt Hilfe sein kann, weiß Carmen Goglin. Sie ist Humor-Coach und erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, wie sie den Menschen das Lachen beibringt.