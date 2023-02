Tag der Seltenen Erkrankungen: Wer helfen kann, wenn niemand weiter weiß

Wenn man krank ist und kein Arzt mehr weiter weiß, dann ist die Ratlosigkeit groß. Es kann gut sein, dass man dann an einer seltenen Erkrankung leidet. Die sind oft nicht gut erforscht und es gibt nur wenige Medikamente oder Therapien. Darauf soll der “Tag der Seltenen Erkrankungen” aufmerksam machen. Professor Jörg Dötsch vom Zentrum für seltene Erkrankungen an der Uniklinik Köln kennt das Leiden von Menschen, die seltene Krankheiten haben: "Wenn Menschen eine seltene Erkrankung haben und die Ärzte die häufigen Erkrankungen ausgeschlossen haben, dann kommt man an einen Punkt wo man nicht mehr weiter weiß." Wie die Zentren für seltene Erkrankungen in solchen Situationen helfen können, erklärt Dötsch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.