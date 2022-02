Tag der Feuchtgebiete: Klimawandel ist im Hochmoorgebiet Kaltenbronn deutlich zu spüren

Der Kaltenbronn ist ein Hochmoorgebiet im Nordschwarzwald bei Gernsbach. Seit 60 Jahren steht er unter Naturschutz. Die Försterin und Waldpädagogin Kristina Schreier leitet das Infozentrum. In SWR Aktuell schildert sie, wie sich inzwischen der Klimawandel bemerkbar macht: "Man kann sehen, wie der Wasserstand in den Seen absinkt und die Moose im Moor austrocknen." Dabei habe der vergangene Sommer eine Ausnahme dargestellt, weil er sehr regenreich war. Inzwischen sind nach Auskunft von Kristina Schreier Maßnahmen zur Renaturierung geplant, um den Torf zu schützen.

Eine Herausforderung ist auch der Tourismus. Wie größere Besucherzahlen mit dem Naturschutz in Einklang gebracht werden können, darüber hat Kristina Schreier mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.