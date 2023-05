per Mail teilen

Jochen Brühl gegen Peter Kurz: der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V. fordert den Mannheimer Oberbürgermeister symbolisch bei einem Tanzflashmob heraus. Brühl habe gegen Kurz gewettet, dass es gelingt, dass 200 Mannheimerinnen und Mannheimer um 17:30 Uhr (Mittwoch, 10.05. 2023) auf dem Marktplatz zusammen mit ihm tanzen würden. Sollte die Wette gewonnen werden, hätten sich die Supermarktketten Rewe und Penny bereiterklärt, 24 Tonnen Lebensmittel für die Mannheimer Tafel bereitzustellen. "Jeder Bürger und jede Bürgerin kann also heute durch die Teilnahme Menschen unterstützen und ein deutliches Zeichen gegen Armut setzen", sagt Jochen Brühl.

Wie es den Tafeln, zum Beispiel in Baden-Württemberg, in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten geht, erläutert der Vorsitzende des Bundesverbands im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies.