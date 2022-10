In der Debatte über eine gesetzliche Neuregelung des "Assistierten Suizids" hat die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, gefordert, die Suizidprävention zu verbessern und zu verstärken. Eine breit angelegte Prävention sei auch deshalb wichtig, weil das Thema Suizid immer noch tabuisiert werde.

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Prof. Dr. Alena Buyx, fordert in der Debatte über eine Neuregelung der Sterbehilfe eine stärkere und breitere Prävention. Im SWR Interview der Woche sagte Buyx, das sei wichtig, da das Thema Suizid immer noch tabuisiert sei und sich durch ganz viele unterschiedliche Aspekte der Gesellschaft ziehe. Das reiche von Städtebau über den Umgang mit der zunehmenden Einsamkeit gerade älterer Menschen bis hin zur Kommunikation in den Medien über das Thema. In seiner Ende September erschienenen Stellungnahme habe der Deutsche Ethikrat ein sehr breites Verständnis aufgeblättert. Alle Überlegungen zu Assistiertem Suizid müssten "zwingend begleitet werden davon, dass man in diesen verschiedenen Dimensionen die Suizidprävention verbessert und verstärkt", so Buyx.

Der Bundestag ringt derzeit um eine gesetzliche Neuregelung zur Sterbehilfe, nachdem das Bundesverfassungsgericht ein bestehendes Gesetz vor zwei Jahren gekippt und ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben formuliert hat. Für wichtig hält die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates auch, darauf zu achten, dass kein gesellschaftliches Klima entstehe, in dem sich Menschen einem sozialen Druck ausgesetzt fühlten, die Möglichkeit zu Assistiertem Suizid in Anspruch zu nehmen. "Druck, Beeinflussung, das Gefühl, ich kann nicht anders, obwohl ich eigentlich anders kann, das sollte es nicht geben, damit man sagen kann, das ist wirklich eine freiverantwortliche Entscheidung", sagte Buyx.

Sie glaube aber nicht, dass die Gefahr bestehe, abzurutschen in eine Situation, in der Geschäftsmodelle aus dem Boden sprießen und sich viele Menschen dazu gedrängt sehen, sich das Leben zu nehmen. Dennoch sei es wichtig, darauf zu achten. "Umso wichtiger ist die offene und sorgfältige und auch enttabuisierende Diskussion darum, wie kommt es dazu, dass Menschen Suizidgedanken haben, dass sich ein Suizidwunsch gegebenenfalls verfestigt, und was können wir alle, was können unterschiedliche Akteure tun, um da zu begleiten, zu helfen, zu unterstützen", so Alena Buyx. Das sei die wichtigste Botschaft der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates.



