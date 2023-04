T-Rex-Versteigerung in der Schweiz: Warum das Naturkundemuseum Stuttgart nicht mitbieten wird

per Mail teilen

Das ist viel Geld für alte Knochen: Ein Schweizer Auktionshaus versteigert ein T-Rex-Skelett, das aus Funden von drei Tyrannosaurus Rex zusammengesetzt wurde. Kaufinteressierte müssen sich auf einen Preis von bis zu acht Millionen Euro einstellen.

Der Saurierexperte und Leiter der Abteilung Paläontologie Professor Rainer Schoch wird für das Naturkundemuseum in Stuttgart nicht mitbieten. "Das ist so viel Geld, für das man eigene Forschung betreiben, viele Leute anstellen oder eigene Grabungen machen kann." Sein Fachbereich gewinne ohnehin zunehmend an Bedeutung, "weil wir zum Beispiel auch den Klimawandel der Vorzeit erforschen und verstehen lernen." Solche Aspekte seien wichtiger, als ein T-Rex-Exponat zu besitzen.

Welche Dinosaurier-Skelette im Gegensatz zum Tyrannosaurus Rex tatsächlich im Naturkundemuseum Stuttgart zu sehen sind, erzählt der Experte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg.