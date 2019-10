per Mail teilen

Der Kompromiss zur Waffenruhe in Nordsyrien stärkt nach Ansicht des früheren NATO-Generals Harald Kujat die Position Russlands.

"Russland ist die Ordnungsmacht des Nahen und Mittleren Ostens geworden", sagte der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr im SWR. Mit der Vereinbarung, die Ruslands Präsident Wladimir Putin mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen habe, werde das nur noch einmal für die Welt sichtbar dokumentiert.

Dauer 4:39 min Ex-NATO-General Harald Kujat zu Russlands Rolle in Syrien Der Kompromiss zur Waffenruhe in Nordsyrien stärkt nach Ansicht des früheren NATO-Generals Harald Kujat die Position Russlands.

Putin zwischen zwei Verbündeten: Erdogan und Assad

Bei einem sechsstündigen Gespräch in Sotschi haben sich der Putin und Erdogan auf eine Verlängerung des Waffenstillstands in Syrien geeinigt. Russland will Soldaten zur Kontrolle der Waffenruhe einsetzen.

Der Kompromiss ist nach Kujats Einschätzung für Putin schwierig, "weil es ja um zwei Verbündete ging, um Assad und um Erdogan. Aber er hat immerhin erreicht, dass die Waffen zunächst mal schweigen, und er will natürlich auch erreichen, dass die Waffen für die Zukunft schweigen. Deshalb also gemeinsame Patrouillen auch mit türkischen und russischen Militärs."

Russland könnte über Syrien hinaus Vorteile haben

Falls es Russland gelingen sollte, in Sachen Syrien eine gemeinsame Regelung zu finden, könne Putin sogar noch mehr profitieren, so Kujat:

"Vor allem, wenn er erwarten kann, dass diese Konfrontation, die nach den Ereignissen in der Ukraine entstanden ist zwischen der NATO und Russland – und zwischen den Europäern und Russland – dass diese Spannungen abgebaut werden zum Vorteil von Russland einschließlich der Sanktionen."

Das allerdings sei nach den Gesprächen zwischen Putin und Erdogan deutlich schwieriger geworden.

Kein NATO-Ausschluss der Türkei

Von Vorschlägen, die Türkei wegen der Invasion in Nordsyrien aus der NATO auszuschließen, hält Kujat nichts - auch wenn das Land immer ein schwieriger Bündnispartner gewesen sei. "Sie wird Mitglied der NATO bleiben, also müssen wir versuchen, mit der Türkei eine Regelung zu finden, die einigermaßen für die Verbündeten akzeptabel ist. Die NATO muss sich eben auch stärker einbringen, wenn es um solche Fälle geht wie wir sie im Augenblick haben in Nordsyrien.“

Sicherheitszone in Nordsyrien sinnvoll

Eine Sicherheitszone, wie sie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vorschlägt, hält Kujat für sinnvoll, auch wenn er lieber von einer "Schutzzone" sprechen möchte.

"Ich bin enttäuscht über die Reaktionen, die wir in Deutschland gehört haben. Ich finde es gut, dass Frau Kramp-Karrenbauer endlich einmal Bewegung in die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik bringt, die ja seit Jahren nur noch vor sich hindümpelt. Ob dieser Vorstoß Erfolg haben könnte, das muss man natürlich sehen, wenn sie Einzelheiten vorlegt."