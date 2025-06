Syrien: Warum wir das Bürgerkriegsland nicht vergessen dürfen

In Syrien herrscht seit fast 13 Jahren Bürgerkrieg. Thomas Weiß, Leiter der Nahostabteilung von Malteser International sagt, den Menschen fehle es an allem.

Der UN-Sicherheitsrat befasst sich am Donnerstag vor Weihnachten mit der Lage in Syrien. Dort herrscht seit fast 13 Jahren Bürgerkrieg. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad ist politisch rehabilitiert. Seit Sommer 2023 gehört sein Land wieder der Arabischen Liga an, China unterstützt ihn und Russland garantiert seine Macht.

Hälfte der syrischen Bevölkerung auf der Flucht

Angesichts der Situation in Syrien spricht Thomas Weiß, Leiter der Nahostabteilung von Malteser International, von einer "verschleppten Krise, die ihre eigene Dynamik entwickelt hat". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen sagte er, die Lage für die Bevölkerung sei dramatisch: "Rund die Hälfte der rund 23 Millionen Menschen in Syrien hat das Land inzwischen entweder ganz verlassen oder ist zu Binnenflüchtlingen geworden."

Ein 13-jähriges Mädchen in Aleppo kennt nichts anderes als Krieg, Vertreibung, Angst und Hunger.

Das verheerende Erdbeben Anfang Februar 2023 habe die Situation der Menschen noch verschlimmert. In Syrien war der Nordwesten des Landes besonders stark von den Auswirkungen der Katastrophe betroffen. Angesichts jahrelanger Bombenangriffe lebte die Bevölkerung dort schon vor dem Erdbeben unter prekären Bedingungen.

Hilfsangebote für Menschen in Syrien reichen nicht aus

Malteser International konzentriert die Hilfe gemeinsam mit den Partnerorganisationen auf den Nordwesten Syriens. Den Menschen dort fehle es an allem, ergänzt Weiß. In den Bereichen Gesundheit, Ernährungssicherheit und Notfallhilfe versuche man die Bevölkerung, so gut es geht, zu unterstützen. "Außerdem bauen wir Brunnen und halten die Wasserversorgung in den sehr zahlreichen Lagern für Binnenflüchtlinge aufrecht." Das Angebot reiche jedoch nicht aus.

Malteser International beklagt Rückgang finanzieller Hilfe für Syrien

Die zunehmenden weltweiten Krisen machen Malteser International zu schaffen, was vor allem die finanzielle Lage betreffe. Diese sei "charakterisiert durch die traurige Konkurrenz einer immer größer werdenden Anzahl von humanitären Katastrophen weltweit". Trotzdem helfe man so gut, wie man könne.

Damit die Bevölkerung in Syrien jedoch eine Zukunft habe, brauche es einen langfristigen Frieden, die Rückkehr von Stabilität sowie persönliche Entfaltungsmöglichkeiten. "Ohne diese wird es für die Menschen in Syrien keine nachhaltigen Perspektiven geben", ist sich Weiß sicher.