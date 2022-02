Synodaler Weg: "Einige in der katholischen Kirche sind wirklich reformwillig!"

per Mail teilen

Die katholische Theologin Monika Schmelter wirft dem Regensburger Bischof Voderholzer in SWR Aktuell "totale Empathielosigkeit" vor: "Ich möchte nicht persönlich mit Herrn Voderholzer sprechen, weil ich glaube, ich könnte wirklich nicht mehr an nicht halten." Bischof Voderholzer gilt als Gegner des Reformprozesses "Synodaler Weg" und hatte bei einer Predigt im Regensburger Dom gesagt: "Die Empörung über den Missbrauch ist das Feuer, auf dem die Suppe des synodalen Weges gekocht wird". Das sei ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen, betonte die Theologin Schmelter. Welche Erfolgsaussichten sie dem Reformprozess der katholischen Kirche einräumt, deren dritte Vollversammlung in Frankfurt stattfindet, darüber hat Monika Schmelter mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.