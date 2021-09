Synchronsprecher Dietmar Wunder: „007 ist ein moderner Held der Antike“

Dietmar Wunder ist die deutsche Stimme von James Bond-Darsteller Daniel Craig. In SWR Aktuell sagt Wunder:

"Ich synchronisiere Daniel Craig, der James Bond spielt. Das heißt, ich interpretiere im Deutschen das, was er im Englischen spielt." Daniel Craig habe als Bond-Darsteller eine unglaubliche Körperspannung. Zugleich spiele er zurückgenommen und auf den Punkt. "Ich stehe dann wirklich auch so vorm Mikrofon mit der gleichen Mimik, wie er und passe mich seiner Art zu spielen an." Dennoch lasse ihm die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche Raum, um seine persönliche Note miteinzubringen.

Was Bond-Synchronsprecher Wunder vom neuesten Abenteuer des britischen Geheimagenten hält und wie viel 007 oder Daniel Craig auf ihn abgefärbt hat darüber hat er mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler gesprochen.