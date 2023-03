Symposium der Uni Hohenheim: Experte warnt vor Gefahren des Glücksspiels

Die Online-Wette auf das nächste Bundesligaspiel, die Spielhalle am Bahnhof, das Wettbüro gleich um die Ecke: Glücksspiel ist allgegenwärtig und wird, vor allem durch Fernseh- und Online-Werbung immer präsenter in unserem Alltag. An der Universität Hohenheim geht es heute bei einem Symposium von Fachleuten um genau diese Entwicklungen und Gefahren. In SWR Aktuell warnt der Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel in Hohenheim, Professor Steffen Otterbach: "Eigentlich kommt man gar nicht umhin, als ständig an Glücksspiel erinnert zu werden. Dadurch setzt eine Normalisierung ein: Glücksspiel wird als ein Hobby wie jedes andere wahrgenommen. Und die Risiken sind vielen wahrscheinlich nicht richtig bewusst." Wohin das im schlimmsten Fall führen kann, erklärt der Experte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.