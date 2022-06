Sylt und die Neun-Euro-Touristen: Kapazitäten sind jetzt schon an der Grenze

Die Nordsee-Insel Sylt schaut bang auf die Neun-Euro-Ticket-Aktion - linke Gruppen haben im Netz dazu aufgerufen, die Insel per Billig-Ticket zu entern. "Wir sind an der Grenze von Kapazitäten, überschreiten die leider schon", sagte Moritz Luft, Geschäftsführer der Sylt Marketing GmbH, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Die Bahn biete jetzt 5.000 Plätze pro Woche zusätzlich an. Und schon vorher habe es viele Züge gegeben, die zum Teil nicht pünktlich seien - was dann dazu führe, dass das ganze System rund um das Nadelöhr Hindenburgdamm kollabiere. Was Luft und seine Mitarbeitenden tun wollen, um mögliches Chaos durch zu viele Neun-Euro-Touristen zu vermeiden, hören Sie im Interview.