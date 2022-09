Wir könnten den Anteil an der Gasversorgung verzehnfachen, ohne dafür mehr Flächen zu verbrauchen. Gespräch mit Dr. Hans Oechsner von der Uni Hohenheim. Die Schweiz hat beschlossen, ihr Atommüll-Endlager direkt an der deutschen Grenze zu bauen - die Begeisterung dort hält sich in Grenzen. Fridays for future fordert eine Sondervermögen für den Klimaschutz und Umweltschützer setzen Hoffnungen auf den neuen britischen König Prinz Charles III.

Eine Sendung von Susanne Henn, 15.09.2022