Die Lage auf dem weltweiten Ernährungsmarkt ist weiterhin angespannt, aber das liegt an vielen Faktoren. Darüber reden wir mit Dr. Rafael Schneider von der Deutschen Welthungerhilfe. Außerdem will Ernährungsminister Özdemir Werbung für ungesunde Kinderlebensmittel einschränken, Verkehrsminister Wissing will Ausnahmen für E-Fuels, worüber man sich in Brüssel wundert und in Irland heizen viele mit Torf - schlecht für´s Klima.

Eine Sendung von Susanne Henn, 02.03.2023