Im Süden und Südosten Europas ist es derzeit extrem heiß. Dort strömt heiße Sahara-Luft von Ägypten auf den Kontinent. Urlaubmachen in diesen Regionen könnte deshalb etwas anstrengender werden, sagt Hartmut Mühlbauer aus dem SWR Aktuell-Wetterteam. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern nimmt er vor allem Griechenland, die Türkei, Zypern und Sizilien in den Blick. Hier müsse auch in den nächsten zwei Wochen noch tagsüber mit Temperaturen von 40 bis 46 Grad gerechnet werden. Dabei sei auch nachts nicht mit einer großartigen Abkühlung zu rechnen.

Alternativ-Urlaubsregion Frankreich: nicht zu heiß, nicht zu kalt

Wer es im Urlaub nicht zu heiß mag, muss also auf andere Regionen ausweichen, meint Mühlbauer. Der Wetterexperte verweist hier auf Frankreich, das im Süden mit 30 Grad und ansonsten mit etwa 25 Grad aufwarte. In Deutschland ebenso wie in den Nachbarländern Dänemark, Österreich oder der Schweiz bleibe unterdessen alles wie gehabt: mit viel Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, kurzum wechselhaft.