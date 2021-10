SWR-Reporterin bedrängt: Ver.di kritisiert Mannheimer CDU-Mann Hornung

per Mail teilen

In Mannheim hat der CDU-Stadtrat Thomas Hornung einen Livebericht von SWR-Reporterin Natalie Akbari so massiv gestört, dass sie den Bericht abbrechen musste. Es ging um die sogenannte „Maskenaffäre“, in die Hornungs ehemaliger Chef, der frühere CDU-Abgeordnete Löbel verwickelt ist. Die Gewerkschaft Ver.di, die auch Journalisten vertritt, kritisiert das Verhalten des Politikers scharf. Welche Konsequenzen der baden-württembergische Ver.di-Bezirksleiter Martin Gross erwartet, erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph.