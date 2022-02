SWR Marktcheck: Behörden-Aufträge im Internet können teuer werden

Eine Geburtsurkunde beantragen, einen Nachsendeantrag bei der Post stellen, eine Sperrmüllabholung organisieren – das alles geht bequem im Netz. Doch Vorsicht, bei wem man solche Dienstleistungen in Auftrag gibt, sagt der SWR Marktcheck. "Beim Googeln findet man Seiten, die aussehen, als wären sie beispielsweise das Online-Standesamt. In Wirklichkeit sind das aber meist kommerzielle Anbieter, die sich den Platz in der Suchliste quasi gekauft haben", sagte Marktcheck-Reporter Jens Schreglmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Bei denen zahle man im Schnitt zwei Drittel mehr als für dieselbe Dienstleistung bei der Originalbehörde. Schreglmann hat bei seiner Recherche herausgefunden, dass beispielsweise in Stuttgart für das Abholen von vier Kubikmetern Sperrmüll 455 Euro berechnet wurden. Ob das legal ist und wie Sie es vermeiden, solchen Geschäftemachern im Internet auf den Leim zu gehen, hören Sie im Interview.