Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, Nicola Beer, fordert mehr Transparenz rund um die Impfstoff-Bestellung. Das EP habe dazu bereits Anfragen an die Kommission gestellt, das Parlament müsse dies aufklären, so die FDP-Politikerin im SWR Interview der Woche. Nach den Vorfällen in Washington zeigte Beer sich bestürzt angesichts gewaltsamer Bestrebungen gegen einen demokratischen Machtwechsel. Die außenpolitische Standortbestimmung der EU müsse auch unter einem U.S.-Präsidenten Joe Biden klarer werden als jetzt.