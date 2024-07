SWR Frühstücks-Quarch: Unzufriedene Jugendliche in Deutschland

per Mail teilen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Dreiviertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland fühlen sich von der Politik übergangen. Und mehr als die Hälfte geht davon aus, dass sich die Abgeordneten nicht darum bemühen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Warum ist das so? Das klärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.