SWR Benefizaktion für Hochwasser-Geschädigte in RLP: "Das Geld kommt dort an, wo es gebraucht wird."

Gut acht Wochen nach der Hochwasserkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz veranstaltet der SWR eine Benefizaktion, um den Menschen in der Region zu helfen. Am Donnerstagabend findet in der Arena in Trier ein Konzert statt. Mit dabei seien Fury in the Slaughterhouse. Außerdem würden auch Jupiter Jones auftreten, sagt SWR-Intendant Kai Gniffke, "die so wie ich auch aus der Eifel stammen". Am Freitag werde die Hochwasserkatastrophe Thema in allen SWR-Programmen sein, "und wir machen auf das Schicksal der Menschen in Rheinland-Pfalz aufmerksam, die unter der Flut gelitten haben."

Mit der SWR Benefizaktion wolle man an die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung appellieren. Das Geld gehe dann an das Aktionsbündnis "Deutschland hilft" und werde zielgerichtet eingesetzt. Alle vertretenen Organisationen hätten das Spendensiegel. "Jeder und jede, die Geld spenden können sicher sein, es kommt dort an, wo es gebraucht wird - nämlich im Ahrtal und in den anderen Hochwasserregionen."

Warum der SWR weiter intensiv in den von den Fluten betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz präsent sein wird und welche Konsequenzen für die Berichterstattung bei zukünftigen Katastrophen gezogen werden sollen, erläutert Intendant Kai Gniffke im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Constance Schirra.