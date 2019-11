per Mail teilen

Wer rettet unser Klima? Wie sollen wir wohnen, essen, uns bewegen? Darüber hat SWR Aktuell Moderator Andreas Böhnisch mit ARD Umweltkorrespondent Werner Eckert diskutiert.

Der SWR Aktuell Korrespondententalk war zu Gast in Heilbronn auf der Experimenta. Im "Science Dome" dort stand in Zusammenarbeit mit der "Heilbronner Stimme" das "Klima im Blick". Damit kennt sich ARD Umweltkorrespondent Werner Eckert aus - er war nicht nur auf über 20 Weltklimagipfeln, sondern tritt auch wöchentlich im Podcast SWR Aktuell "Klimazentrale" auf, wo auch die Veranstaltung nachzuhören ist.

Dauer 49:07 min Klima im Blick: Können wir die Welt retten? ARD Umweltkorrespondent Werner Eckert im SWR Aktuell Korrespondententalk mit Andreas Böhnisch

Sie können hier den kompletten SWR Aktuell Korrespondententalk anhören.

3 bis 4 Grad: fast so viel Unterschied wie Heiß- und Eiszeit

ARD Umweltkorrespondent Werner Eckert gab sich sehr nachdenklich auf dem SWR Aktuell Korrespondententalk. Er sei 60 Jahre alt und in dieser Lebensspanne habe der Lebensstil den größten Teil zur Erderwärmung beigetragen.

Dabei wolle seine Generation wie auch schon die seiner Eltern nur, dass es den eigenen Kindern besser gehe: "Das war offensichtlich immer nur der Gedanke an einen guten Job und gutes Einkommen", sagte Eckert. "Ich frage mich zunehmend, warum machen wir ihnen das Wohl-Leben so schwer?" Er sagte, in einer Welt, die drei bis vier Grad wärmer sei als vor dem aktuellen Klimawandel "ist kein Stein mehr auf dem anderen – das ist ein enormer Unterschied".

Diese Erwärmung sei im Bereich des Möglichen für ein Kind, das heute geboren wird. "Der Unterschied zwischen einer Heiß- und einer Kaltzeit auf der Erde - also Vergletscherung und Erwärmung - ist im globalen Durchschnitt 5 Grad."

Woher kommt unser CO2-Fußabdruck?

Um die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu reduzieren, muss der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden. Nach Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes stammen die Emissionen privater Haushalte in Deutschland zu 36 Prozent aus dem Bereich Wohnen.

Der Verkehr macht 26,6 Prozent aus und die Ernährung 12,3 Prozent - zusammen kommen diese drei Bereiche also auf rund 45 Prozent des CO2-Ausstoßes der Bürgerinnen und Bürger.

Beim Wohnen schlägt das Warmwasser zu Buche

Das Wohnen macht den größten Anteil aus. "Das liegt einfach daran, dass wir es gerne warm haben", sagt Eckert. Das Erhitzen von Wasser für die Heizungen und den direkten Verbrauch, "das ist der dicke Brocken da drin." Die Warmwasser-Technik sei zwar deutlich effizienter geworden, dieser Zugewinn werde aber dadurch aufgehoben, dass die Wohnfläche pro Kopf stetig ansteige.

Außerdem fehle es an Dämmung: "Immer noch werden Rollläden nicht runtergelassen", mahnt der ARD Umweltkorrespondent. Auch die Politik bleibe hinter ihren selbst gesteckten Zielen zurück. Die Vorgabe der Bundesregierung sei es, pro Jahr zwei Prozent der Häuser in Deutschland besser gegen Kälte zu dämmen: "Wir schaffen seit vielen Jahren maximal ein Prozent."

Beim Autofahren kann das E-Auto helfen – bedingt

Das Autofahren ist natürlich die Haupt-CO2-Quelle im Verkehr. Hier verfolgt die Bundesregierung ambitionierte Zielen: Knapp zehn Millionen Elektroautos sollen in den kommenden zehn Jahren hinzukommen. Aktuell sind es nur einige Hunderttausend, bei insgesamt 64,8 Millionen in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen, wie das Kraftfahrtbundesamt am 1. Januar 2019 erhoben hat.

Das könne sinnvoll sein, weil Elektroautos eine höhere Energieeffizienz böten: "Der Verbrenner bringt einen Bruchteil der Energie, die im Benzin steckt, auf die Straße. Im Grunde genommen ist er physikalisch betrachtet eine fahrbare Heizung", sagt Eckert.

Das sei bei Elektroautos deutlich besser. Er schränkte aber ein: "Den ganzen Verkehr jetzt statt in BMW oder Daimler in Tesla zu denken, das ist zu wenig." Es gebe etwa mit der Verkehrsdichte noch andere Probleme als die des Klimaschutzes in dem Bereich. Außerdem sei natürlich Voraussetzung für eine positive CO2-Bilanz, dass Elektroautos vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Fleischverzicht: bis zu 10 Prozent CO2-Einsparung

Werde jemand, der zuvor relativ exzessiv Fleisch konsumiert habe, zum Vegetarier, könne er seine CO2-Bilanz tatsächlich um bis zu zehn Prozent reduzieren, rechnet ARD Umweltkorrespondent Werner Eckert vor. Trotzdem unterstützt er nicht die Forderung nach einer umfassenden vegetarischen Ernährung für alle: "Das finde ich eine eher abschreckende und sinnfreie Forderung."

Stattdessen zitierte er eine Studie der Vereinten Nationen, die den Verzicht auf Rindfleisch anregt: "Wenn wir schon mal umstiegen von Rind auf Schwein oder Huhn, wäre klima-technisch viel gewonnen." Rinder zu verzehren, sei einfach nicht die beste Verwendung für diese Tiere. "Die Kuh an sich ist nicht schuld und die ist auch nicht böse. Die kann was ganz tolles: Die kann aus etwas, was wir nicht essen können, nämlich Gras, etwas machen, was wir essen können, nämlich Käse oder Milch."