Die Flutkatastrophe ist ein Weckruf für uns alle, sagt der Grünen-Politiker Cem Özdemir im Interview der Woche. Beim Klimaschutz müsse jetzt der Schalter umgelegt werden. Der Ausgang der Bundestagswahl ist für ihn weiter offen.

Eine solche Katastrophe wie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen darf sich nicht noch einmal wiederholen, sagt der Grünen-Bundestagsabgeordnete und frühere Parteichef Cem Özdemir im SWR Interview der Woche. Extreme Wetterereignisse werden wir durch die Klimakatastrophe seiner Meinung nach künftig öfter erleben – Deutschland müsse aber besser vorbereitet sein.

Warn-SMS: Datenschutz "dämlichste Ausrede, die ich je gehört habe"

Dazu gehört laut Özdemir auch, den Katastrophenschutz in Deutschland neu aufzustellen. Eine wichtige Sofortmaßnahme seien SMS-Warnungen an alle Menschen in von Unwettern bedrohten Gebieten: Das Argument, dass so etwas gegen den Datenschutz verstoßen könnte, lässt Özdemir im Interview nicht gelten: Das sei die dämlichste Ausrede, die er je gehört habe. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) solle konkret benennen, woran die Umsetzung bisher gescheitert sei, forderte Özdemir.

SWR-Hauptstadtstudio Korrespondent Jim-Bob Nickschas und Cem Özdemir im ARD-Hauptstadtstudio SWR

Kritik an Scheuer: "Bereitet mir fast körperliche Schmerzen"

Darüber hinaus sieht Özdemir weitere Defizite im CSU-geführten Bundesverkehrsministerium. Dort würden Milliardensummen ausgegeben für eine exzellente Schieneninfrastruktur, Straßen, Schiffs- oder Flugverbindungen. Wenn er sich jedoch anschaue, wie dort gearbeitet werde, bereite ihm das geradezu körperliche Schmerzen, so Özdemir, der selbst den Verkehrsausschuss des Bundestags leitet.

Zu seinen unangenehmsten Terminen gehören demnach Besuche aus den deutschen Nachbarländern wie den Niederlanden, Dänemark, Polen, der Schweiz oder Frankreich. Oft müsse er sich Witze anhören – zum Beispiel, ob Deutschland wisse, dass man Bahnverbindungen auch elektrifizieren könne, ärgert sich Özdemir. Man müsse aber nicht mit der Diesellok "umeinander dackeln" und sich von der Kuh überholen lassen. Wer das lustig finde, solle Andreas Scheuer weiter zum Verkehrsminister zu machen.

Er selbst bewerbe sich momentan aber nicht um Scheuers Nachfolge, betont Özdemir. Er wolle zunächst wieder Bundestagsabgeordneter werden. Alles andere sehe man dann, wenn es so weit sei.

Flutkatastrophe ist "Weckruf für uns alle"

Die immensen Zerstörungen nach den Unwettern im Westen Deutschlands bezeichnet Özdemir als Weckruf: Man könne sich aus Sicht der Grünen nicht wünschen, dass es eine solche Katastrophe im Wahlkampf brauche, betont er. Aber man müsse verstehen, dass Klimaschutz ein Jahrhundertthema sei.

Dazu gehört laut Özdemir auch die Erkenntnis, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Klimakrise komplett abzuwenden. Auch das Pariser Abkommen zeige, dass sich die Erderwärmung im besten Fall nur noch auf 1,5 Grad begrenzen lasse. Jedes Zehntel Grad zusätzlich führe dazu, dass die Lage noch unbeherrschbarer werde.

Özdemir appelliert im SWR Interview an die Politik, beim Klimaschutz nun den Schalter umzulegen, um möglichst Planeten- und Klima-verträglich auf dieser Erde zu leben. Die gute Nachricht sei: Das meiste, was es dafür brauche, gebe es bereits: Elektromobilität, erneuerbare Energien oder eine naturverträgliche Landwirtschaft.

Cem Özdemir und Jim-Bob Nickschas bei der Aufnahme des SWR Interviews der Woche im ARD-Hauptstadtstudio SWR

"Deutschland steht vor einer Richtungswahl"

Mit Blick auf den Klimaschutz und die kommende Bundestagswahl betont Özdemir: Deutschland stehe vor einer Richtungswahl. Die Frage sei, ob man sich auf früheren Erfolgen ausruhen und eine bräsige Politik machen wolle oder zu sagen: Klimaschutz, darum geht es jetzt – national, europäisch, global. Den Ausgang der Wahl hält Özdemir weiter für offen, auch wenn die Grünen in den Umfragen hinter der Union liegen. Im ARD-Deutschlandtrend vom 1. Juli 2021 kamen CDU und CSU zusammen auf 28 Prozent, die Grünen auf 20 Prozent.

28 Prozent seien für eine Partei, die dieses Land auch schon mal alleine regiert habe, auch nicht gerade ein tolles Ergebnis, kommentiert Özdemir die Umfrage. Die Grünen seien bei der letzten Bundestagswahl auf 8,9 Prozent gekommen – da seien aktuell über 20 Prozent auch nicht das Allerschlechteste. Özdemir zeigt sich daher zuversichtlich, dass seine Partei am Ende stark in der nächsten Regierung sein werde.

Ampel oder Schwarz-Grün? "Es gibt keine Elite-Partner!"

Angesprochen auf mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl sagt Özdemir: Es gebe keine Elite-Partner wie bei der Partnersuche im Internet, am Ende müsse Deutschland regiert werden. Mit Jamaika habe man da ja seine Erfahrungen gemacht, nicht alle seien vom Regieren begeistert. Die Grünen hätten den nötigen Verantwortungswillen, nun hänge es von (inhaltlichen) Mehrheiten ab.