SWR Aktuell Info-Date am Morgen: SPD sieht FDP nicht als Gewinnerin der Sondierung; Diskussion über Corona-Notlage-Regel

Auf der Suche nach einer neuen Bundesregierung starten in dieser Woche die Arbeitsgruppen von SPD, FDP und Grünen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz weist den Eindruck zurück, dass sich in den Sondierungen für eine Ampel-Koalition vor allem die FDP durchgesetzt habe. Scholz sagt, auch Grüne und SPD hätten ihre Inhalte in das Sondierungspapier eingebracht.

Ob die Corona-Notlage, die "epidemische Lage von nationaler Tragweite", wirklich nur bis zum 25. November gelten soll, ist umstritten. Bundesgesundheitsminister Spahn hat seinen Vorschlag verteidigt. SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert, dass der Bundestag darüber diskutiert.