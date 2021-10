SWR Aktuell Info-Date am Morgen: Botschafterkrise mit der Türkei abgewendet; Gastro-Beschränkungen auf Balearen enden

per Mail teilen

Der türkische Staatschef Erdogan hatte geplant, die Botschafter von 10 Staaten faktisch ausweisen zu lassen. Sie hatten die sofortige Freilassung des Menschenrechts-Aktivisten Osman Kavala gefordert. Er sitzt seit langem in der Türkei in Untersuchungshaft. Gestern Abend gab es die Wende: Erdogan zieht seinen Plan zurück.

Mallorca und die anderen Balearen-Inseln lockern die Corona-Regeln- zumindest einige. Zum Bespiel gibt es in Bars und Restaurants kein Besucher-Limit mehr.